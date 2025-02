Kritik, Fan-Zoff, Super-Bowl-Sieg: Die wundersame Wandlung von Eagles-Coach Nick Sirianni - und ein mögliches Problem

Nick Sirianni stand massiv in der Kritik, nun ist er auf dem NFL-Olymp, weil er sich selbst neu erfunden hat. Doch es gibt noch ein Problem.

"Ob Nick Sirianni ein Genie oder ein Vollpfosten ist, darüber lässt sich trefflich streiten." Dieser Satz stand im SPOX-Power-Ranking nach Woche sechs der Regular Season. Die Philadelphia Eagles waren zu jener Zeit nur auf Position zwölf im Ranking, was vielleicht im Nachhinein wie eine Fehleinschätzung erscheinen mag. Jedoch gehörte Philly in der ersten Saisonhälfte in der Tat nicht zu den Spitzenteams der Liga. Und Nick Sirianni? Der Head Coach stand gehörig in der Kritik, legte sich mit Fans an und fiel durch unangemessenes Verhalten auf.