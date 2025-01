Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

Die Chiefs sind am letzten Spieltag der Regular Season zu Gast bei den Broncos. Hier die wichtigsten Infos zur Übertragung.

Die kräftezehrende Regular Season der NFL nimmt für den Titelverteidiger aus Kansas City am heutigen Sonntag, den 5. Januar, ihr Ende. Die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes treffen in Week 18 auf die Denver Broncos. Um 22.25 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Empower Field at Mile High in Denver, Colorado, der Kick-off.

Die Chiefs haben nicht nur seit Ewigkeiten bereits ein Ticket für die Playoffs in der Tasche, mit 15 Siegen und nur einer Niederlage gehört Kansas City auch die beste Bilanz der gesamten Liga. Als Nummer-1-Seed der AFC dürfen sich die Chiefs in jeder Runde bis zum Super Bowl auf einen Heimvorteil freuen. Sie steigen auch erst in der Divisional Round ein. Weitaus mehr Druck verspüren dagegen die Broncos, die aktuell bei neun Siegen und sieben Niederlagen stehen und damit noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs haben.