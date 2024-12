NBA: Viermaliger Champion Andre Iguodala beendet Karriere

Andre Iguodala hat seine Basketballkarriere nach vier NBA-Titeln und 19 Jahren beendet. "Es ist der richtige Zeitpunkt", sagte der 39-Jährige dem E...

Andre Iguodala hat seine Basketballkarriere nach vier NBA-Titeln und 19 Jahren beendet. "Es ist der richtige Zeitpunkt", sagte der 39-Jährige dem ESPN-Portal Andscape (vormals The Undefeated).

Iguodala, mit dem Team USA 2010 Weltmeister und 2012 Olympiasieger, hat all seine Meisterschaften mit den Golden State Warriors geholt. 2015 wurde der Forward als wertvollster Spieler (MVP) der Finals ausgezeichnet. Neben Golden State spielte Iguodala für die Philadelphia 76ers, die Denver Nuggets und Miami Heat.

In der vergangenen Saison kam der Routinier auf nur acht Einsätze für die Warriors. Grund waren Probleme an der Hüfte und am Handgelenk. Nach Informationen der New York Times will Iguodala künftig als Start-up-Investor arbeiten. Nach eigenen Abgaben hat er zuletzt Angebote von den Warriors und anderen Klubs ausgeschlagen.