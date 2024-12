NBA: Wemby-Show gegen Phoenix - Pleite für Schröders Raptors, Wagner-Brüder schlagen Jazz

Victor Wembanyama hat für das erste ganz große Ausrufezeichen seiner noch jungen NBA-Karriere gesorgt und führte seine San Antonio Spurs zum Sieg g...

Victor Wembanyama hat für das erste ganz große Ausrufezeichen seiner noch jungen NBA-Karriere gesorgt und führte seine San Antonio Spurs zum Sieg gegen die Phoenix Suns. Weniger erfolgreich verlief die Nacht dagegen für Dennis Schröder, während die Wagner-Brüder ihren nächsten Erfolg feiern durften.

Schröder musste sich beim 99:114 (BOXSCORE) seiner Toronto Raptors (2-4) gegen die Philadelphia 76ers (3-1) mit 13 Punkten begnügen. Der WM-MVP traf 4 von 9 Würfen aus dem Feld, zumindest seine 10 Assists waren aber Bestwert der Partie. Erfolgreichster Toronto-Werfer war Scottie Barnes mit 24 Zählern.

In ihrem ersten Spiel nach dem geräuschvollen Abgang von Superstar James Harden zu den L.A. Clippers legte Joel Embiid bei den Sixers 28 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists auf.

Besser als für Schröder lief es für die Brüder Franz und Moritz Wagner. Das 115:113 (BOXSCORE) gegen Utah Jazz (2-4) war der dritte Sieg im fünften Spiel für die Weltmeister im Trikot der Orlando Magic. Franz Wagner kam auf 21 Punkte, Moritz auf 10 für Orlando, das 15 Sekunden vor Schluss noch 112:113 zurücklag.

Victor Wembanyama übernimmt in Phoenix

Für Aufsehen sorgte erneut Victor Wembanyama: Das französische Supertalent erzielte erstmals in seiner noch jungen NBA-Karriere mehr als 30 Punkte. Beim 132:121-Sieg der San Antonio Spurs (3-2) gegen die Phoenix Suns (2-3) (BOXSCORE) kam der 19-Jährige, der im diesjährigen Draft an Position eins gezogen worden war, auf 38 Zähler.

Die Spurs verspielten in Phoenix eine zwischenzeitliche 27-Punkte-Führung und plötzlich hieß es 116:116 mit noch etwas mehr als vier Minuten auf der Uhr. Dann übernahm Wembanyma, führte seine Farben zu einem 12:0-Lauf, bei dem er selbst 10 Zähler erzielte, und das Spiel war entschieden.

"Jedes Spiel ist anders", sagte Wembanyama. "In jedem Spiel versuchen wir, die Schwächen unserer Gegner zu attackieren. Heute lief es so, morgen wird es jemand anderes sein. So funktionieren gute Mannschaften."