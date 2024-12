NBA News: Schock für Oklahoma City Thunder! Isaiah Hartenstein fehlt wochenlang

Bittere Nachricht für Isaiah Hartenstein: Der deutsche NBA-Star fällt wochenlang aus.

Der deutsche Basketballprofi hat sich kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison einen Bruch in der linken Hand zugezogen. Das teilte seine Mannschaft Oklahoma City Thunder am Donnerstag mit.

Der 26-Jährige, der sich die Verletzung am Dienstag im Test bei den Denver Nuggets zuzog, wird damit mindestens "fünf bis sechs Wochen" ausfallen.

Hartenstein hatte im Sommer einen Mega-Vertrag bei Oklahoma City unterschrieben, über drei Jahre soll er 87 Millionen Dollar erhalten. Die Franchise startet am 24. Oktober (Ortszeit), dann wieder in Denver, in die neue Saison.