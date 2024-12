NBA - LeBron James verliert mit Lakers bei Jubiläum und adressiert Probleme des Teams

Vor exakt 20 Jahren gab LeBron James sein NBA-Debüt in Sacramento, wie auch damals setzte es für den 38-Jährigen eine Niederlage in der Hauptstadt ...

Vor exakt 20 Jahren gab LeBron James sein NBA-Debüt in Sacramento, wie auch damals setzte es für den 38-Jährigen eine Niederlage in der Hauptstadt Kaliforniens. Die Los Angeles Lakers verloren nach Verlängerung, für James lagen die Probleme der Lakers aber woanders.

"Wir haben gut gespielt und hatten gute Würfe. Wir haben sie nicht getroffen, sie allerdings schon", sagte James zur Verlängerung in Sacramento, welche die Kings ohne ihre beiden All-Stars Domantas Sabonis (ausgefoult) und De'Aaron Fox (Knöchelverletzung) für sich entschieden und sich mit 132:127 durchsetzten.

Was den Lakers letztlich das Genick brach, waren zwei Offensiv-Rebounds, welche zu Dreiern der Kings führten. "Das war schon in den vergangenen Jahren so etwas wie unsere Achillesferse", gab LeBron zu. "Wir haben sie zu schweren Würfen gezwungen, aber sie haben die langen Rebounds bekommen. Das müssen wir besser machen", meinte James.

Entscheidend war für James jedoch, dass die Lakers wie in den beiden ersten Spielen schnell einem zweistelligen Rückstand hinterherliefen und viel investieren mussten, um ins Spiel zurückzukommen. Die Kings hatten sich schnell eine zweistellige Führung erspielt, zwischenzeitlich betrug die Differenz 15 Punkte. "Da müssen wir uns dringend verbessern, aber ich glaube, dass wir Lösungen finden werden."

Coach Darvin Ham hat das Problem ebenso erkannt und kündigte nach dem Spiel an, dass er sich seine Rotationen anschauen und die entsprechend Anpassungen vornehmen werden. Die Lakers sind bereits morgen gegen Orlando wieder im Einsatz, Ham wollte allerdings nicht verraten, ob James oder Anthony Davis dann auch auflaufen werden.

Für James war es derweil ein Jubiläum, denn exakt 20 Jahre nach seinem NBA-Debüt in Sacramento war LeBron wieder in der Hauptstadt Kaliforniens zu Gast. "Es ist schon cool, dass es genau in der gleichen Stadt war, auch wenn wir damals in der ARCO Arena gespielt haben. Es ist schon toll, dass ich noch immer dabei bin", meinte James, der diesmal 39 Minuten spielte und 27 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists, aber auch 8 Turnover auflegte.

