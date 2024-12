NBA News: L.A. Clippers offenbar mit Interesse an Center Daniel Theis von Indiana Pacers

Weltmeister Daniel Theis von den Indiana Pacers könnte womöglich bald für ein neues Team spielen. Nach Informationen von Shams Charania ( The Athle...

Weltmeister Daniel Theis von den Indiana Pacers könnte womöglich bald für ein neues Team spielen. Nach Informationen von Shams Charania (The Athletic) sind die L.A. Clippers an einem Trade für den 31-Jährigen interessiert.

Beim unglaublichen Sturm zu Gold der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM im Sommer glänzte Theis als Center und legte im Schnitt 11 Punkte und 5 Rebounds bei 59 Prozent Trefferquote aus dem Feld auf. Bei den Indiana Pacers kommt er in der neuen NBA-Saison aber bislang nicht zum Zug: Da Head Coach Rick Carlisle unter dem Korb auf Jalen Smith und Isaiah Jackson setzt, befindet sich Theis nicht in der Rotation und sammelte erst in der Nacht auf Freitag seine ersten Minuten in dieser Spielzeit.

Seinen Frust darüber hatte Theis schon Anfang November geäußert. "Nach meinem tollen Sommer bin ich natürlich mit der aktuellen Situation nicht glücklich", sagte er gegenüber masslive.com. "Ich will spielen und meinen Schwung aus dem Sommer mitnehmen, aber die Saison ist lang." Er müsse "bereit bleiben, mein Ding machen und dann sehen wir, was passiert."

Nun zeichnet sich womöglich ein Trade und damit eine neue Chance für Theis ab. Grund ist die Verletzung von Backup-Center Mason Plumlee bei den L.A. Clippers: Der fällt mit einer Innenbandverletzung im Knie voraussichtlich mehrere Monate aus, auch wenn es sich nicht um das Saisonende für den 33-Jährigen handeln soll. Die Minuten von Plumlee hinter Starter Ivica Zubac könnte in Los Angeles laut Shams Charania nun Theis übernehmen - die Clippers sollen Interesse an einem Trade haben.

Theis verdient in der aktuellen Saison 9,1 Millionen Dollar, für die kommende Saison halten die Pacers eine Option. Da er in Carlisles Plänen bislang kaum eine Rolle spielt, sollte er für die Clippers eigentlich zu haben sein. Vorstellbar wäre ein Zweitrundenpick plus kleinere Verträge wie Brandon Boston Jr. oder Amir Coffey als Salary-Filler für die Pacers. Die könnten umgekehrt aber auch Rookie Kobe Brown von den Clippers haben wollen: Der hatte in der Summer League mit über 15 Punkten pro Partie gut ausgesehen.

Mit drei Siegen aus den ersten Spielen haben die Clippers keinen guten Saisonstart hingelegt. Nach dem Trade für James Harden wurden beide Spiele verloren, zuletzt gab es ein 93:100 gegen die Brooklyn Nets. Die Indiana Pacers (6-3) stehen im Osten derweil auf Rang drei.