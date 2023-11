NBA - James Harden gibt Debüt für die L.A. Clippers: Viele Fragen, keine Antworten

James Harden hat bei den New York Knicks sein Debüt für die L.A. Clippers gegeben. Die Kalifornier unterliegen, die Offense war bisweilen Stückwerk. Aufgrund der fehlenden Spielpraxis verständlich, dennoch bleiben bei den Clippers zahlreiche Fragen offen.

Im dritten Viertel lief Harden ein Pick'n'Roll mit Center Ivica Zubac, der Lob war jedoch viel zu hoch für den Kroaten, sodass der Ball ins Aus segelte. Harden hob umgehend die Hand, my bad! "Es wird einige Zeit dauern, bis wir alle zusammen funktionieren", gab Coach Ty Lue nach der Partie an. "Wir müssen dafür hart arbeiten, das alles passiert nicht einfach so."

Wer Wunderdinge von James Harden in seinem ersten Spiel für die L.A. Clippers erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Die Clippers zeigten bei den New York Knicks eine schwache Vorstellung und unterlagen aufgrund eines späten Runs der Knicks mit 97:111 im Madison Square Garden.

© getty

NBA - Harden bei den Clippers: Es fehlt noch die Abstimmung

Opferbereitschaft war in den vergangenen Tagen das Stichwort, auch nach dem Knicks-Spiel wählte Lue wieder diese Worte. Ob das auch für Harden gilt? "Ich kann mit und ohne Ball spielen", stellte der frühere MVP klar. "Für mich ist das leicht, nun muss ich nur meine Mitspieler besser kennenlernen."

Doch stimmt das auch so? Auch in New York sah man Harden wieder, als er einen offenen Dreier verweigerte. Das war schon in Philadelphia ein Thema, weil der 34-Jährige einfach ungern Catch-and-Shoot-Dreier nimmt. Tut er das nicht, braucht er den Ball in der Hand, sonst macht Harden es der Defense zu leicht. Wie soll das mit Russell Westbrook funktionieren? Und zur Erinnerung: Harden nannte sich bei seiner Vorstellungs-PK selbst ein "System". So oder so, es wird ein spannendes Experiment.

Die Minuten der Starting Five um Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard und Zubac gingen mit -13 in 19 Minuten verloren, dennoch gab es auch positive Ansätze. Harden kann natürlich weiterhin das Leben für seine Mitspieler einfacher machen, vor allem Zubac dürfte als guter Pick'n'Roll-Center profitieren. Dazu kann Harden jederzeit auch selbst kreieren, auch das kann nie schaden. Das war auch gegen die Knicks so, alle sechs Field Goals waren selbst kreiert, im zweiten Viertel versenkte Harden vier Jumper am Stück, nahm dann aber nur noch vier weitere Würfe.

NBA - James Harden: Die Zahlen bei seinem Clippers-Debüt