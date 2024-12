"Ich werde es versuchen": NBA-Star Anthony Edwards liebäugelt mit Engagement in der NFL

Anthony Edwards spielte in seiner Jugend auch American Football, bevor er sich voll auf Basketball konzentrierte. In einem Interview deutete der Su...

Anthony Edwards spielte in seiner Jugend auch American Football, bevor er sich voll auf Basketball konzentrierte. In einem Interview deutete der Superstar der Minnesota Timberwolves an, dass er es womöglich doch einmal in der NFL versuchen wolle.

Bei Open Thoughtswurde Edwards gefragt, ob er glaube, dass er sowohl Basketball als auch Football auf dem höchsten Level spielen könne. "Ich glaube, dass ich der Erste sein könnte", antwortete Edwards daraufhin und schloss nicht aus, eines Tages auch sein Glück in der NFL zu probieren. "Ich werde es versuchen", meinte der Antman - jedoch mit einer Einschränkung.

Zunächst wolle er seine Aufgabe in der NBA erledigen. "Wir wollen als Minnesota Timberwolves eine Meisterschaft gewinnen. Danach sehen wir weiter", erklärte Edwards, der 2020 von den Wolves an erster Stelle im Draft ausgewählt wurde.

In seiner Jugend war Edwards auch im Football ein Star, gemäß ESPN zählte der Antman zu den besten Running Backs des Landes, bevor er sich ausschließlich auf Basketball konzentrierte.

Einen Spieler, der sowohl in der NBA als auch in der NFL auflief, gab es noch nie. Am nächsten kam dem Nate Robinson, der sogar noch auf dem College für die University of Washington Football spielte. Auch Allen Iverson galt zu High-School-Zeiten als hochtalentierter Quarterback, entschied sich aber letztlich für eine Karriere als Basketballer.

Edwards wurde in der vergangenen Saison erstmals All-Star und verlängerte in der Offseason seinen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre bis 2029. Dabei wird Edwards mindestens 206 Millionen Dollar einstreichen, sollte er in dieser Saison in ein All-NBA-Team gewählt werden, könnte es sogar bis zu 260 Millionen werden.

