"Ich sehe es eher als Kompliment": NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander lässt hämische Fangesänge an sich abperlen

Die Spielweise von Shai Gilgeous-Alexander ruft immer wieder Kritik hervor. Der MVP äußert sich gelassen.

Shai Gilgeous-Alexander hat einen geschmeidigen Sprungwurf, einen hohen Basketball-IQ und ist in der Verteidigung eine echte Bedrohung. Doch die größte Stärke des frisch gekürten MVP ist seine Fähigkeit, an die Freiwurflinie zu kommen. Mit seinem Talent, Fouls zu provozieren, hat SGA schon seit einiger Zeit den Zorn gegnerischer Basketballfans auf sich gezogen.

"Free Throw Merchant" (etwa "Freiwurf-Gauner") ist ein Spitzname, den Fans in den sozialen Medien verwenden, um die Legitimität des Thunder-Guards als purer Scorer abzuwerten. Tim MacMahon von ESPN fragte Gilgeous-Alexander nach dem vierten Spiel in der Playoffserie gegen die Minnesota Timberwolves (128:126), was er von diesem Spitznamen hält.

"Das ist mir egal. Das war mir noch nie wichtig. Ich habe in einer anderen Saison schon mehr Freiwürfe geworfen als in dieser Saison", sagte SGA. "Ich denke, weil wir im Fokus aller stehen, fällt es etwas mehr auf und die Leute interessieren sich dafür. Ich sehe es eher als Kompliment."

Faktencheck: SGA hat recht. In dieser Saison hat er 8,8 Freiwürfe pro Spiel versucht. In der Saison 2022-23 waren es 10,9 pro Spiel. Es war sein erstes Jahr, in dem er es in die All-NBA und das All-Star-Game schaffte.

SGA hat an der Linie die ganze Arena gegen sich

Die Frage wurde aufgeworfen, weil Fans aus Minnesota mehrfach den Spitznamen "Free Throw Merchant" skandierten, um den Superstar aus Oklahoma City zu verunsichern. Das war jedoch nicht die effektivste Strategie. Nach vier Spielen hat Gilgeous-Alexander in der Serie 40 von 48 Freiwürfen (83 %) getroffen.

All dies geschah nach einem Spiel, in dem SGA 40 Punkte auflegte, davon 14 durch Freiwürfe. Jetzt kehren er und die Thunder nach Oklahoma City zurück, wo die Fans jeden Pfiff bejubeln werden, der dem MVP die Chance auf Punkte von der Linie gibt.