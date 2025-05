Unterstützt von seinen Co-Stars überragt SGA mit einer Bestleistung in Game 4. Für die Timberwolves erleben die Stars einen Abend zum Vergessen.

Die Oklahoma City Thunder stehen kurz vor dem Einzug in die NBA-Finals. In Game 4 zeigt sich OKC nach der deutlichen Pleite zuvor bestens erholt und schlägt in einer engen Partie eiskalt zurück. Die Timberwolves hadern mit der Leistung ihrer Superstars.