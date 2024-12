NBA News: Giannis Antetokounmpo verlängert Vertrag bei Milwaukee Bucks um drei Jahre

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison um drei Jahre verläng...

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison um drei Jahre verlängert. Damit ist ein Abschied des Superstars aus Milwaukee vom Tisch.

Wie sein Berater Alex Saratsis gegenüber ESPN erklärte, handelt es sich um einen Dreijahresvertrag in Höhe von 186 Millionen Dollar. Damit bleibt der "Greek Freak" bis 2028 an die Bucks gebunden. Allerdings enthält der Vertrag eine Spieleroption für die Saison 2027/28. Der Big Man könnte also im Juli 2027 im Alter von dann 32 Jahren als Free Agent den Klub wechseln.

Der zweimalige MVP Antetokounmpo bestätigte die Verlängerung in einem Beitrag auf X, nannte dabei aber keine Details. "MILWAUKEEEEEEEEE!!! Let's get it!!!!", schrieb Antetokounmpo und versah seinen Post mit dem Hashtag "#Extended", übersetzt "verlängert".

Der Grieche hat bislang seine gesamte NBA-Karriere bei den Bucks verbracht, er war 2013 von der Franchise gedraftet worden. Der 28-Jährige ist seit Jahren einer der besten Spieler der Welt und führte Milwaukee, das am Freitagmorgen (1.30 Uhr MESZ) zum Saisonstart auf die Philadelphia 76ers trifft, 2021 zum NBA-Titel.

Die Bucks hatten in der Offseason bereits einen großen Deal abgeschlossen und Antetokounmpo in Damian Lillard einen Superstar an die Seite gestellt. Der Point Guard ist ebenfalls bis 2027 an die Bucks gebunden.

Giannis Antetokounmpo: Die Vertragsverlängerung in der Analyse

Nach desaströsen Playoffs im Frühjahr, als die Bucks in Runde eins in fünf Spielen an den Miami Heat gescheitert waren, hatte Antetokounmpo Druck auf die Franchise ausgeübt, weiter alles dafür zu tun, um um den Titel mitspielen zu können. "Wir müssen die Entwicklung abwarten", hatte er etwa Ende August zu seiner Zukunft in Milwaukee erklärt.

Auch deshalb war das Team in der Free Agency bis an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen und hatte Khris Middleton (3 Jahre, 102 Mio. Dollar) und Brook Lopez (2 Jahre, 48 Mio. Dollar) mit teuren Verträgen ausgestattet.

Den entscheidenden Ausschlag dürfte aber der Trade für Lillard gegeben haben, für den die Bucks Defensiv-Ass Jrue Holiday ziehen ließen und mit einem weiteren Erstrundenpick und zwei Pick Swaps ihre Zukunft verpfändeten - in der Hoffnung, Antetokounmpo halten zu können.

Damian Lillard zu den Milwaukee Bucks: Der Trade in der Übersicht

Bucks erhalten Suns erhalten Blazers erhalten Damian Lillard Jusuf Nurkic Jrue Holiday - Nassir Little Deandre Ayton - Keon Johnson Toumani Camara - Grayson Allen Erstrundenpick 2029 Bucks - - 2 Pick Swaps von den Bucks (2028, 2030)

Mit Erfolg: "Ernsthaft: Ich war noch nie so weit offen", hatte Antetokounmpo schon nach dem ersten Preseason-Spiel an der Seite Lillards geschwärmt. "Und ich habe noch niemanden gesehen, der von der ersten Spielminute an gedoppelt wurde."

Zwar stellen die Bucks nun einen der älteren Kader der Liga und dürften aufgrund des Salary Cap in Zukunft nur noch eingeschränkte Möglichkeiten haben, weitere Deals zu stemmen. Am All-In des Teams in Bezug auf einen weiteren Titel besteht allerdings kein Zweifel. Auch das war wohl ein Grund für Antetokounmpo, seinen Vertrag noch vor der Deadline am Montagabend langfristig zu verlängern.

