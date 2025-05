Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs vor dem Aus: Ist Jalen Brunson das Problem?

Jalen Brunson ist der Superstar der Knicks und der beste Offensivspieler. Doch kostet seine Defensive New York die Finals?

Jalen Brunson ist der Anführer der Knicks, aber könnte er auch der Grund für das mögliche Aus sein? Nach vier Spielen der Eastern Conference Finals ist diese Frage berechtigt. New York liegt nach der historischen Performance von Tyrese Haliburton und der Niederlage in Game 4 in der Serie mit 1:3 zurück und der einzige Sieg kam ausgerechnet in dem einen Spiel, in dem Brunson Probleme hatte und bei einer unglaublichen Aufholjagd im vierten Viertel fehlte. Der Point Guard hatte fünf Fouls und durfte von der Seitenlinie aus zusehen, wie Karl-Anthony Towns die Knicks mit 20 seiner 24 Punkte in diesem Viertel anführte.

Nach dem Sieg der Knicks in Game 3 wurde Pacers-Cheftrainer Rick Carlisle gefragt, warum die Pacers ihren 20-Punkte-Vorsprung verspielt hätten. Seine Antwort schien ein subtiler Seitenhieb auf Brunson zu sein. "Nun, sie hatten in der zweiten Halbzeit viele ihrer besseren Verteidiger im Spiel", sagte Carlisle. "Das macht es schwieriger."

Der Trainer Indianas hat nicht Unrecht. In einem Team mit Elite-Verteidigern wie Mikal Bridges, OG Anunoby und Josh Hart ist Brunson der Schwachpunkt, den man herauspicken kann. Die Pacers versuchen, ihn immer wieder gegen ihre besten Offensivspieler zu stellen und seine geringe Körpergröße auszunutzen.

Schockierende Zahlen: Die Knicks sind mit Brunson auf dem Feld schlechter

Neben der Verteidigung zeigen die Zahlen, dass Brunson mit einigen seiner Teamkollegen nicht so gut harmoniert, wie man es erwarten würde. Laut PBP Stats haben die Knicks mit Brunson auf dem Feld eine Net-Rating von -0,59, während sie mit ihm auf der Bank eine Net-Rating von 3,48 haben. Die gegnerischen Teams treffen 37 % ihrer Dreier, wenn Brunson spielt, gegenüber nur 23 %, wenn er nicht auf dem Feld steht. Ähnlich sieht es auch im Zweipunktbereich aus: Die Teams netzen 54 % ihrer Würfe mit ihm gegenüber und nur 48 %, wenn Brunson nicht als Verteidiger auf dem Feld steht.

Es ist schwer zu glauben, dass ein Spieler, der im Durchschnitt über 25 Punkte und 7 Assists pro Spiel auflegt, das Problem ist, aber es lohnt sich, dem nachzugehen. Tom Thibodeau, Head Coach der Knicks, hat in dieser Saison schon einige Änderungen in der Aufstellung vorgenommen, beispielsweise Josh Hart auf die Bank gesetzt oder Landry Shamet mehr Spielzeit gegeben. Würde er Brunson in entscheidenden Momenten vom Feld nehmen, um die Verteidigung zu verbessern? Unwahrscheinlich, aber da die Saison für New York auf dem Spiel steht, ist alles möglich.