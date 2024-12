NBA: Dallas Mavericks kassieren gegen Toronto Raptors zweite Saisonniederlage - Wortgefecht zwischen Dennis Schröder und Maxi Kleber

Die Dallas Mavericks haben die erste Heimniederlage der Saison eingesteckt. Gegen die Toronto Raptors um DBB-Kapitän Dennis Schröder setzte es eine...

Die Dallas Mavericks haben die erste Heimniederlage der Saison eingesteckt. Gegen die Toronto Raptors um DBB-Kapitän Dennis Schröder setzte es eine 116:127-Pleite.

Dallas Mavericks (6-2) - Toronto Raptors (4-4) 116:127 (BOXSCORE)

Auch Luka Doncic konnte die Niederlage nicht verhindern. Der Slowene verwandelte zwar seine ersten beiden Dreier, danach ging von draußen aber nichts mehr für den Superstar (2/10 3P). Am Ende waren es 31 Punkte (11/26 FG), 7 Rebounds, 8 Assists und 4 Steals, allerdings hatte Toronto fast immer eine Antwort. Die Raptors dominierten am Brett (50:38 Rebounds), waren gefährlicher in Transition (15:6) und schafften es immer wieder in die Zone (72:40 Punkte).

Vor allem Pascal Siakam (31, 15/25, 12 Rebounds) war immer wieder zur Stelle und machte so seinen schwachen Saisonstart vergessen. Dennis Schröder (18, 7/13 FG, 5 Assists, 2 TO) machte in 30 Minuten eine unauffällige Partie. Der Braunschweiger traf dabei erstmals seit seiner Kritik an Maxi Kleber im Juli auf den Würzburger und im dritten Viertel hatten sich die beiden auch einiges zu sagen, als Schröder einen Ball retten wollte und diesen Kleber ans Bein warf.

Der Würzburger kehrte nach drei Spielen Pause wieder ins Lineup zurück und erzielte in 15 Minuten 4 Punkte, indem er vier seiner acht Freiwürfe traf. Einen Versuch aus dem Feld nahm der Big nicht. Die Mavs ließen insgesamt zwölf Freiwürfe liegen (19/31), Toronto machte es nur bedingt besser (18/27 FT). Die meiste Zeit war die Partie offen, erst Mitte des dritten Viertels setzten sich die Gäste mit einem 10:0-Lauf erstmals zweistellig ab.

Dabei blieb es auch die meiste Zeit, näher als -9 kamen die Mavs, die in dieser Saison schon mehrere Comeback-Siege verbucht hatten, nicht mehr heran. Barnes und Schröder hielten Dallas auf Distanz, auch weil der Dreier nicht mehr wie gewünscht fallen wollte. Die Mavs trafen 41 Prozent von draußen, allerdings scorten neben Doncic nur noch Kyrie Irving (22, 8/19), Tim Hardaway Jr. (17, 5/9 3P) sowie Derrick Jones Jr. (15) zweistellig.

Für die Raptors überzeugten zudem O.G. Anunoby (26), Gary Trent Jr. (16) und auch Scottie Barnes (14, 14 Rebounds, 7 Assists, 4 Steals), der sich alleine im Schlussviertel 5 Offensiv-Rebounds schnappte.

NBA - Mavericks vs Raptors: Die Stats-Leader