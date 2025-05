Brisante Trade-Spekulation: 76ers könnten Joel Embiid für Cooper Flagg anbieten

Die Mavs haben den ersten Draft-Pick und werden höchstwahrscheinlich Cooper Flagg nehmen. Doch auch die Sixers sind interessiert.

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers war bislang kein Thema bei den Transfergerüchten, was vielleicht etwas überraschend ist.

Zwar dürften viele der aktuellen Schwierigkeiten der 76ers auf Embiids Verletzungsprobleme zurückzuführen sein, doch trotzdem gab es um den Superstar nicht so viele Transfergerüchte, wie man denken könnte.

Das ändert sich nun: In einem Trade-Vorschlag von Fade Away World würden die 76ers Embiid für die Cooper Flagg, die höchstwahrscheinliche Nummer eins des Draft, Klay Thompson, Daniel Gafford und P.J. Washington an die Dallas Mavericks abgeben. Der Transfer würde den Mavs auch einen Erstrunden-Pick für 2031 und einen Zweitrunden-Pick für 2031 bringen.

"Seine Präsenz in der Zone würde die Verteidigung aber auch das Scoring der Mavericks erheblich stärken. Allerdings bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit, da er sich im April 2025 einer arthroskopischen Operation am linken Knie unterziehen musste", lautet der Kommentar zu Embiid.

"Für die 76ers ermöglicht der Transfer von Embiid eine Neuausrichtung auf einen jüngeren Kader-Kern. Das Potenzial von Cooper Flagg bildet die Grundlage für den Neuaufbau. Die Verpflichtung erfahrener Spieler wie Thompson, Gafford und Washington bietet sofortige Unterstützung und auch Führungsqualitäten. Dieser Schritt könnte Philadelphia helfen, sich neu aufzustellen und den langfristigen Erfolg um Tyrese Maxey herum zu planen", so Fade Away World.

Embiids Gesundheit ist das große Fragezeichen

Wenn Embiid gesund bleibt, könnte dies ein Deal sein, der für die Mavericks Sinn ergibt. Anthony Davis auf der Vier spielen zu lassen, während Embiid Center spielt, wäre sicherlich etwas, woran auch Davis interessiert wäre.

Allerdings wäre es für die Mavs-Bosse schwer zu rechtfertigen, einen Spieler zu verpflichten, der in der letzten Saison nur 19 Spiele und im Jahr davor 39 Spiele bestritten hat. Angesichts seiner hartnäckigen Verletzungen bleibt auch ungewiss, wo Embiid leistungsmäßig steht.

Wenn er gesund ist, gehört er zweifellos zu den drei bis vier besten Spielern der Welt. In der Saison 2023/24 erzielte er durchschnittlich unglaubliche 34,7 Punkte, ein Jahr nachdem er bei einer Trefferquote von 54,8% durchschnittlich 33,1 Punkte erzielt hatte.

Embiid ist herausragend, aber seine Verletzungsgeschichte ist nur schwer zu ignorieren.