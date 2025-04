"Wir wollen es der Welt zeigen": Harden dominiert und schickt Currys Warriors ins Play-in - Timberwolves treffen In den Play-offs der NBA auf die Lakers

Die Clippers setzten sich im OT-Drama gegen Golden State durch und buchen wie Minnesota und Denver das Playoff-Ticket. Die Warriors müssen früher ran.

Außerdem spielen sich am letzten Spieltag der Regular Season noch zwei weitere Overtime-Krimis ab. Die Pacers feiern dabei ein historisches Comeback in Cleveland, Detroit unterliegt bei den Bucks. Washington schockt die Heat in Miami mit dem Buzzer und wird zweitschlechtestes Team, die Rote Laterne geht an Utah.

Während viele Stars geschont werden, steht Chris Paul mit 39 Jahren bei den Spurs auch im 82. Spiel auf dem Court. Orlando schreibt mit einer Niederlage bei den Hawks negative NBA-Geschichte, kann sich jedoch schon bald rächen. Das Roundup zur letzten NBA-Nacht der Hauptrunde.