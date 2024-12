"Sieg des Charakters": Jokic führt Denver zu spätem Erfolg - Kings kriseln weiter in der NBA

Die Nuggets gewinnen einen Krimi. Die Kings müssen sich Buhrufe gefallen lassen und auch Toronto verliert weiter.

Nur drei Spiele in der NBA, die jedoch einiges zu bieten hatten. Während die Pacers immer weiter nach oben klettern, sind die Kings in einer Krise angekommen. Die Rockets gewinnen erstmalig seit einem halben Jahrzehnt in Kanada und New Orleans gegen Denver geht in die Verlängerung. Das Roundup zur NBA-Nacht.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick: