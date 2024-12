Wie schon in der vergangenen NBA-Saison gehen auch 2023/24 gleich sechs Deutsche in der NBA auf Körbejagd - die meisten mit einer WM-Goldmedaille u...

Wie schon in der vergangenen NBA-Saison gehen auch 2023/24 gleich sechs Deutsche in der NBA auf Körbejagd - die meisten mit einer WM-Goldmedaille um den Hals. SPOX nimmt ihre Situation unter die Lupe: Was erwartet Dennis Schröder, die Wagner-Brüder und Co.?