NBA: Lakers-Debakel! Doncic und LeBron James erleben Blamage - Magic und Franz Wagner trotzen Horror-Quote

Die Lakers um Doncic und LeBron erleben ein Debakel, die Magix trotzen Horror-Quoten und Schröder sieht in Detroit immer besser aus.

Am Vorletzten Spieltag vor dem Allstar-Break waren alle 30 Teams im Einsatz. Dabei kam es zu packenden OT-Krimis in New York und Washington - und Jamal Murray schießt mit einem neuen Career-High die Blazers ab. OKC feiert das nächste Comeback und bleibt das Top-Team der Liga. Auch die Cavs geben sich keine Blöße.

Außerdem lässt der Champion Wemby abblitzen und siegt ebenso souverän wie die Kings und die Clippers. Die Lakers um Doncic und LeBron blamieren sich gegen das zweitschlechteste Team im Westen, die Rockets überstehen eine Gala von Durant und die Bucks überraschen in Minnesota. Philly nimmt derweil langsam aber sicher seinen eigenen Draft-Pick ins Auge. Das Roundup zur NBA-Nacht.