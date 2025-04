NBA - "Kampfgeist und Härte": Detroit Pistons und Dennis Schröder zwingen einen potenziellen Playoff-Gegner in die Knie - Minnesota Timberwolves versenken die Memphis Grizzlies historisch

Detroit gewinnt auch dank Dennis Schröder ein potenzielles Playoff-Match. Die Timberwolves sind offensiv historisch heiß gegen die Grizzlies.

Detroit gibt den Knicks eine Kostprobe davon, was sie in den Playoffs erwarten könnte und Minnesota zerlegt die Grizzlies in einem Viertel.

Außerdem gewinnen die Pacers gegen Clevelands Backups, Atlanta hat keine Probleme mit Brooklyn und Milwaukee lässt gegen New Orleans nichts anbrennen.

Die Highlights der NBA-Nacht gibt's hier im Überblick!