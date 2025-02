Der nächste Mega-Trade in der NBA und Victor Wembanyama bekommt einen Superstar an die Seite. Jimmy Butler sagt den Warriors ab.

Es sind wilde Tage in der NBA. Nachdem am Sonntag Luka Doncic und Anthony Davis die Teams tauschten, stehen nur einen Tag danach die nächsten Superstars vor einem Wechsel. Dabei bekommt Victor Wembanyama nun einen Superstar an seine Seite. Die Warriors hingegen gehen bei Jimmy Butler leer aus.