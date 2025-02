Worst-Case-Szenario für Luka Doncic und LeBron James: Lakers bekommen beim Debakel gegen die Utah Jazz ihre große Schwäche aufgezeigt

LeBron James war frustriert, Luka Doncic "eingerostet" und den Lakers wurde beim Debakel gegen die Utah Jazz ihr Horrorszenario vorgespielt.

Noch während das Spiel lief, war LeBron James die pure Frustration anzusehen. Der King vergrub sich kurz in sein Trikot, stemmte die Arme in die Hüften und machte einen Gesichtsausdruck, als wolle er sagen: "Come on, gegen diese Utah Jazz?"

Ja, tatsächlich. Gegen diese 12-40-Jazz haben LeBron und die Lakers trotz des neuen NBA-Traumpaars um den King und Luka Doncic verloren. Und nicht nur irgendwie, sondern deutlich.