Historisch! Herro und Mitchell führen Heat in die NBA Playoffs - Hawks kommen zurück und brechen in der Overtime ein

Tyler Herro und Davion Mitchell sorgen dafür, dass die Miami Heat in den Playoffs stehen. Kurz vor Schluss wurde es allerdings noch einmal eng.

Die Miami Heat sind durch ein 123:114 gegen die Atlanta Hawks in die Playoffs eingezogen. Mit dem historischen zweiten Auswärtssieg im Play-In-Tournament sichert sich das Team von Coach Erik Spoelstra den letzten Playoff-Platz im Osten und bekommt es nun mit den Cleveland Cavaliers zu tun. Die Heat sind der erste 10., der seit der Einführung des Play-In-Tournaments in die Playoffs einzieht. Trotz einer Führung bis weit ins vierte Viertel musste allerdings am Ende die Overtime her.

"Ich weiß, wie sehr unser Team in die Playoffs wollte", sagte Miamis Trainer Erik Spoelstra nach dem Spiel. "Ich konnte es in ihren Augen sehen und in ihrem Herzen spüren."