"Franchise-Changer" Jimmy Butler: Stephen Curry und die Golden State Warriors dürfen wieder vom NBA-Titel träumen

Die Saison der Warriors stand am Scheideweg. Doch dann kam Jimmy Butler. Dank des Superstar-Trades darf in Golden State wieder geträumt werden.

Der Blockbuster-Wechsel von Luka Doncic und Anthony Davis stellte alles, was rund um die Trade Deadline in der NBA geschah, in den Schatten. Da ging der Trade eines anderen Superstars fast unter: Nach langer Saga und drei Suspendierungen verließ Jimmy Butler die Miami Heat in Richtung der Golden State Warriors. Nach nur wenigen Partien zeigt sich, dass die Warriors mit Butler nun doch noch ein Wörtchen um den Titel mitreden wollen - und auch können.