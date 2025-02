Bundestrainer Alex Mumbru schwärmt von seinem Kapitän Dennis Schröder und traut dem Pistons-Neuling viel zu.

DBB-Kapitän Dennis Schröder ist zum Ende der Trade Deadline bei den Detroit Pistons gelandet. Sein Nationaltrainer, Alex Mumbru, hofft, dass der Weltmeister dort viel Spielzeit erhält. Sollte dies eintreten, traut er Schröder zu, nach der enttäuschenden Warriors-Liason in Detroit wieder an die starken Leistungen in Brooklyn bei den Nets zu Saisonbeginn anknüpfen zu können.