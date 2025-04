Dramatisches Ende! Dennis Schröder und die Detroit Pistons trotz Cunningham-Show vor dem Aus in den NBA-Playoffs

Am Ende war die Niederlage unnötig und durchaus ärgerlich für die Pistons. Ein vermutlich entscheidender Pfiff der Refs blieb aus.

Dennis Schröder steht mit den Detroit Pistons in den NBA-Playoffs vor dem Aus. Die Pistons verloren ein dramatisches Spiel vier der Erstrundenserie gegen die New York Knicks in eigener Halle unnötig mit 93:94. In der Nacht zu Mittwoch können die Knicks im heimischen Madison Square Garden den entscheidenden vierten Sieg zum Einzug ins Conference-Halbfinale einfahren.