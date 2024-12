MLB - World Series: Arizona Diamondbacks gleichen gegen Texas Rangers spektakulär aus

Die Arizona Diamondbacks haben in der 119. World Series der Major League Baseball spektakulär ausgeglichen. Einen Tag nach dem 5:6 zum Auftakt der ...

Die Arizona Diamondbacks haben in der 119. World Series der Major League Baseball spektakulär ausgeglichen. Einen Tag nach dem 5:6 zum Auftakt der best-of-seven-Serie siegten die Gäste bei den Texas Rangers deutlich mit 9:1 und gehen mit viel Rückenwind ins dritte Spiel der Serie am Montag vor den eigenen Fans in Phoenix.

Der Kubaner Adolis Garcia, der im elften Inning von Spiel eins mit einem Homerun für den Sieg der Rangers gesorgt hatte, blieb im zweiten Aufeinandertreffen ohne Hit.

Die Rangers, die ihre erste World Series seit 2011 bestreiten, streben den ersten MLB-Titel an, während die Diamondbacks ihren einzigen Titel 2001 bei ihrer zuvor einzigen World-Series-Teilnahme gewannen.