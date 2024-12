MLB: Deutlicher Sieg gegen Houston Astros! Texas Rangers erreichen World Series

Titelverteidiger Houston Astros hat die World Series in der Major League Baseball nach einer deutlichen Niederlage verpasst. Der amtierende Champio...

Titelverteidiger Houston Astros hat die World Series in der Major League Baseball nach einer deutlichen Niederlage verpasst. Der amtierende Champion unterlag vor eigenem Publikum mit 4:11 den Texas Rangers, die erstmals seit 2011 das Finale um den MLB-Titel erreichten. Die Texaner haben die World Series noch nie gewonnen.

Adolis Garcia war am späten Montagabend (Ortszeit) mit zwei Homeruns der überragende Akteur aufseiten der Gäste. Texas entschied die Best-of-Seven-Serie nach einem zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand noch mit 4:3 für sich und sicherte sich somit den Sieg in der American League.

Gegner im Kampf um den MLB-Triumph sind die Philadelphia Phillies oder die Arizona Diamondbacks. Die beiden Teams treffen in der Nacht zu Mittwoch in Philadelphia im entscheidenden siebten Final-Duell der National League aufeinander. Spiel eins der World Series, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format ausgetragen wird, geht am Freitag über die Bühne.

Houston, das zuvor die Minnesota Twins um den Berliner Profi Max Kepler ausgeschaltet hatte, hätte zum fünften Mal in sieben Jahren in die World Series einziehen können. Der Mitfavorit hatte den dritten MLB-Titel nach 2017 und 2022 angepeilt.