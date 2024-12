Weltrekord 20 Tage nach Gold bei Olympia nochmal verbessert! Stabhochspringer Armand Duplantis kennt kein Limit

Die Höhenjagd von Armand Duplantis kennt weiter kein Limit. Der Schwede verbesserte 20 Tage nach seinem Olympiasieg von Paris mit Weltrekord seine eigene Bestmarke im Stabhochsprung um einen weiteren Zentimeter: Beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzow schaffte "Mondo" 6,26 m im zweiten Versuch.

Für den erst 24-jährigen Duplantis ist es bereits der zehnte Weltrekord - seinen ersten feierte er ebenfalls in Polen, in Torun überwand er im Februar 2020 unter dem Hallendach damals 6,17 m.

"Ich weiß, dass viele Leute hierher gekommen sind, um mich springen zu sehen, also wollte ich ihnen eine gute Vorstellung bieten. In diesem Jahr habe ich mich auf die Olympischen Spiele konzentriert, der Rekord kam ganz natürlich, weil ich in guter Form war", sagte Duplantis: "Ich will immer so hoch springen, wie ich kann und mich weiter anstrengen. Ich habe noch nie einen Sprung gemacht, der sich absolut perfekt angefühlt hat, also habe ich immer das Gefühl, dass ich es besser machen kann."

Jeweils im ersten Versuch nahm Duplantis am Sonntag 5,62 m, 5,92 m und 6 m. Bei seinem Rekord berührte er die Latte, doch sie fiel nicht. Nach einer Landung gingen Feuerfontänen hoch, Duplantis stürmte von der Matte auf die blaue Laufbahn und feierte wild.

Er siegte vor dem Olympiazweiten Sam Kendricks aus den USA und dem Griechen Emmanouil Karalis (beide 6,00 m), der am Sonntag den nationalen Rekord verbesserte.