Leichtathletik EM 2024: Termin, Datum, Zeitplan, Ort, Disziplinen, Übertragung im Free-TV und Livestream

In diese Sommer findet neben der Fußball-EM in Deutschland noch eine weitere Europameisterschaft statt - die der Leichtathletik. Wir liefern Euch in diesem Artikel alle nötigen Informationen zum Ablaufplan, zu den Disziplinen und der Übertragung.

Die 26. Leichtathletik-Europameisterschaften sollen vom 7. bis 12. Juni 2024 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom stattfinden. Rom ist damit zum zweiten Mal nach 1974 Austragungsort der Europameisterschaften, und nach der EM-Premiere 1934 in Turin sind es die dritten Europameisterschaften der Männer und Frauen in Italien.

Nachdem die letzte Leichtathletik-EM 2022 in München noch Teil des Multi-Sport-Events "European Championships" war, findet sie 2024 wieder als eigenständiger Wettbewerb statt.