SC Magdeburg vs. KS Kielce, Handball Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream?

Der SC Magdeburg muss in der Handball-Champions-League gegen KS Kielce ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr beim Spiel live mit dabei sein könnt.

Der 4. Spieltag der Handball-Champions-League wird am heutigen Donnerstag (10. Oktober) mit weiteren Partien fortgesetzt. In einer davon stehen sich der Deutsche Meister SC Magdeburg und Polens Nummer eins KS Kielce gegenüber. Um 20.45 Uhr geht es in der GETEC Arena in Magdeburg los.

Wie Ihr das Spektakel in der Königsklasse live mitverfolgen könnt, wird im Folgenden erklärt.