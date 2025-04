Handball Champions League, Final Four: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Handball-Champions-League wird auch in dieser Saison mit dem Final Four beendet. Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream - hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Abschlussturnier.

Die Handball-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende entgegen, auch in der Champions League rückt die Entscheidung von Tag zu Tag näher. Im Final Four spielen, wie der Name schon sagt, die vier besten europäischen Top-Teams um die prestigeträchtigste Trophäe im Handballsport.