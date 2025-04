Zum Abschied von Jürgen Klopp: Dieses Geschenk bekam er von den Spielern des FC Liverpool

Nach seinem Abschied als Trainer des FC Liverpool überreichten die Spieler der Reds ein besonderes Geschenk an Jürgen Klopp.

Laut eines Berichts von The Athletic hielten Mannschaft und Trainerteam auf dem Trainingsgelände in Kirkby ein Grillfest ab. Dort schwang Kapitän Virgil van Dijk offenbar zunächst eine bewegende Rede für Klopp und sein Team. Anschließend überreichte der Niederländer jedem Trainer im Namen der Mannschaft eine Luxus-Uhr von Rolex.

In den Tagen zuvor hielt auch Klopp eine Rede. In der Kabine richtete er emotionale Worte an sein Team und sagte: "Ich will nur sagen, dass ich euch liebe. Danke für diesen Ritt! Es war unglaublich. Ich bin stolz, ein Teil davon gewesen zu sein."

Arne Slot wird in der kommenden Saison von Klopp übernehmen, der sich nach neun Jahren in Liverpool eine Auszeit gönnt.

Für das Finale der Königsklasse zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und Real Madrid (1. Juni) habe er eine Einladung erhalten, sagte Klopp. Dann wolle er mit seiner Familie "nichts tun. Wir werden uns hier und da die EURO anschauen, darauf freue ich mich wirklich, und dann Urlaub machen. Das ist der Plan, zu reisen, und wir werden sehen, wie das läuft".

Den Reds werde er als Botschafter der LFC-Foundation erhalten bleiben. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Klub meine Hilfe in Zukunft nicht braucht, aber vielleicht kann ich der Stadt mit ein paar Dingen ein wenig helfen - indem ich auftauche, ein wenig Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge lenke - und das würde ich gerne tun", sagte Klopp.