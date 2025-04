"Völlig unverständlich": Klub von ehemaligen ManUnited-Star Nemanja Matic äußert sich zu Wechsel-Drama

Stade Rennes hat sich erstmals öffentlich zum Wechsel-Drama um Nemanja Matić geäußert. Der Klub aus der Ligue 1 schießt dabei scharf gegen den ehemaligen Mittelfeldspieler von Manchester United.

"Nemanja Matić von Stade Rennes ist zu den letzten Trainingseinheiten der ersten Mannschaft, zu denen er einbestellt wurde, nicht erschienen. Dieses Verhalten ist für einen erfahrenen Spieler, der noch bis 2025 unter Vertrag steht, völlig unverständlich", heißt es in einer Mitteilung des französischen Erstligisten.

Man warte nun auf "die Erklärungen des Spielers und ist entschlossen, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Interessen zu ergreifen", heißt es weiter.

Matić drängt seinerseits auf einen vorzeitigen Abgang aus Rennes. Diversen Medienberichten zufolge ist sich der Serbe mit Liga-Konkurrent Olympique Lyon einig.

Nemanja Matic verlässt Rennes in Richtung Paris

Am Mittwoch wurde der Serbe am Hauptbahnhof von Rennes gesichtet, wo er einen Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Paris bestieg. Seine Familie soll sich ebenfalls nicht mehr in Rennes befinden und nach London gereist sein.

Wie Foot Mercato weiter berichtet, will Stade Rennes jedoch nicht klein beigeben und dem Spieler die Freigabe verweigern. Der Vertrag von Matić ist noch bis Ende Juni 2025 gültig. In der laufenden Spielzeit stand er 19-mal auf dem Rasen, wobei ihm drei Vorlagen gelangen.