RB Leipzig ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung in der Bundesliga live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Im Rahmen der 12. Spielrunde streiten am heutigen Samstag (25. November) der VfL Wolfsburg und RB Leipzig um Punkte für die Bundesliga-Meisterschaft. Der Anpfiff in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg erfolgt um 15.30 Uhr.

Wolfsburg wartet bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga, vor der Länderspielpause kassierte man zuletzt eine 0:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Die Wölfe peilen also einen Umschwung an.

Leicht wird es heute jedoch auf keinen Fall, da mit RB Leipzig der Vierte der Liga wartet. Immerhin spricht eine Sache für den VfL: Man konnte die Roten Bullen vor Wochen im DFB-Pokal noch mit 1:0 bezwingen.

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wolfsburg gegen Leipzig wird nicht im Free-TV angeboten. Wer beim Spiel live mit dabei sein möchte, braucht Zugang zu Sky. Der Pay-TV-Sender ist es, der die Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga besitzt und so die Partie ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 4 (HD) überträgt. Torsten Kunde wird das Geschehen kommentieren.

All jene, die auch die Parallelspiele im Auge behalten möchten, können dies tun. Bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD) wird nämlich eine Konferenz zur Verfügung gestellt.

Für was Ihr Euch auch entscheidet - Einzelspiel oder Konferenz -, Ihr könnt die Übertragungen auch im Livestream öffnen. Dies wird mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW möglich gemacht.

SPOX ist bei Wolfsburg gegen Leipzig ebenfalls mit von der Partie. Wir beschreiben die Action auf dem Rasen in Form eines Livetickers ausführlich.

Hier geht es zum Spiel Wolfsburg vs. Leipzig.

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 25. November 2023

25. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

Volkswagen-Arena (Wolfsburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

