Das Viertelfinale der UEFA Women's Champions League steht an, am heutigen Mittwoch, dem 19. März, werden der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona ihr Hinspiel bestreiten. Ab 18.45 Uhr rollt in der Volkswagen Arena der Ball.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Viertelfinale der Frauen Champions League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream?

Die Spiele der Women's Champions League werden live und kostenfrei übertragen, und zwar von DAZN. Über DAZN RISE und den DAZN-YouTube-Kanal geht der Dienst auch zu Wolfsburg vs. München live - und natürlich in den regulären Abonnements.

Eine halbe Stunde vor der Partie, also um 18.15 Uhr, beginnen die Vorberichte.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona: Viertelfinale der Frauen Champions League heute live im Liveticker

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb: UEFA Women's Champions League

Spieltag: Viertelfinale, Hinspiel

Datum: Mi., 19. März

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

TV & Livestream: DAZN, DAZN RISE, DAZN-YouTube-Kanal

