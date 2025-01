VfB Stuttgart vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League am Mittwoch im TV und Livestream

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain am Mittwoch um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Der VfB Stuttgart geht am heutigen Mittwoch in sein letztes Spiel der Ligaphase in der Champions League. Die Schwaben wollen unbedingt einen Heimsieg einfahren, um den Playoff-Platz zu halten und somit international zu verbleiben. Der Gegner dürfte dahingehend allerdings kaum schwieriger sein. Vor heimischer Kulisse muss die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gegen Paris Saint-Germain antreten. Die Pariser hängen den eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterher und finden sich mit Platz 22 aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder. Für PSG geht es demnach ebenfalls um die Playoffs. Ein Ausscheiden des Teams von Luis Enrique käme einer Katastrophe gleich. Ein Unentschieden würde beiden einen Platz in der K.O.-Phase sichern. Ob also beide abwarten, oder wer auf Sieg spielt, seht Ihr ab 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. PSG heute live im TV und Livestream:

Das Topspiel um die Playoffs in der Champions League zwischen dem VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain wird wie alle weitern Partien des 8. Spieltages bei DAZN übertragen. Die Begegnung der Schwaben und dem französischen Serienmeister ist sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz zu sehen. Beginn der Übertragung ist um 19:30 Uhr. Moderator Jan Platte und Experte Sami Khedira sind als Team vor Ort. Daniel Herzog wird das Spiel als Kommentator live begleiten. Um DAZN nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

VfB Stuttgart vs. PSG: Liveticker bei SPOX

Bei SPOX könnt Ihr die Partie auch im ausführlichen Liveticker verfolgen. So verpasst Ihr keine Highlights.

Hier geht’s zum Liveticker für VfB Stuttgart vs. PSG.

VfB Stuttgart vs. PSG heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Paris Saint-Germain

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: MHP Arena (Stuttgart)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. PSG heute live: Die Tabelle