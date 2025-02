VfB Stuttgart vs. Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und Livestream

Wer überträgt das DFB-Pokal-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Augsburg am Dienstag um 20:45 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Dienstag trifft der VfB Stuttgart im ersten Viertelfinale des DFB-Pokals vor heimischer Kulisse auf den FC Augsburg. Die Schwaben wollen nach drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen endlich zurück in die Erfolgsspur. Dafür müssen die Stuttgarter allerdings deutlich gegenüber dem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach zulegen. Die Augsburger müssen in der Fremde ebenfalls mehr abrufen als beim 1:1 in der Bundesliga gegen Aufsteiger St. Pauli. Anpfiff der Begegnung in der Stuttgarter MHP Arena ist um 20:45 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. Augsburg heute live im TV und Livestream:

Für alle Fans des DFB-Pokals gibt es am heutigen Dienstag zwei Möglichkeiten, die Begegnung des Viertelfinals zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg zu sehen. Im Free-TV wird die ARD als öffentlich-rechtlicher Sender das Spiel übertragen. Ebenfalls wird es einen Livestream in der Mediathek der ARD geben. Zusätzlich bietet Sky das Spiel im TV und im Livestream bei SkyGo und WOW an. Grundvoraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

VfB Stuttgart vs. Augsburg: Liveticker bei SPOX

Um nichts zu verpassen, bietet SPOX einen Liveticker zum Spiel. Bei uns erfahrt Ihr alle Einzelheiten.

Hier geht’s zum Liveticker.

VfB Stuttgart vs. Augsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrunde: Viertelfinale

Datum: 4. Februar 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Ort: MHP Arena (Stuttgart)

TV & Livestream: Sky, ARD

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. Augsburg heute live: Die Begegnungen des Viertelfinals