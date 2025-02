VfB Stuttgart II vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die dritte Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Dynamo Dresden am Samstag um 14 Uhr? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Dynamo Dresden muss am heutigen Samstag, 8. Februar, nach Stuttgart und gegen die zweite Mannschaft des VfB antreten. Für Dynamo sieht es richtig gut aus, man befindet sich zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, ist aber punktegleich mit Spitzenreiter Energie Cottbus. Für VfB Stuttgart II hingegen sieht es düster aus, man befindet sich auf dem vorletzten Rang. Immerhin ist das rettende Ufer nur zwei Punkte entfernt. Anpfiff am heutigen Samstag ist um 14.00 Uhr in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart II vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream:

Wer ein Fan der dritten Liga ist, braucht MagentaSport. Hier könnt Ihr alle Partien der Saison sehen, so auch VfB Stuttgart II gegen Dynamo Dresden. Die Übertragung ist sowohl im linearen TV als auch als Livestream kostenpflichtig erhältlich.

VfB Stuttgart II vs. Dynamo Dresden heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart II vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 23

Datum: 8. Februar 2025

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: WIRmachenDruck-Arena (Aspach)

TV & Livestream: MagentaSport

VfB Stuttgart II vs. Dynamo Dresden heute live: Die Tabelle