Verletzungs-Schock für Manchester City! Torhüter Ederson fällt offenbar wochenlang aus

Manchester City muss offenbar längere Zeit auf Ederson verzichten. Wie dieManchester Evening News berichten, wird der Torhüter, der sich beim Spiel gegen den FC Liverpool verletzt hatte, drei bis vier Wochen ausfallen.

Der Brasilianer verletzte sich in der 47. Minute nach einem Zusammenprall mit Reds-Angreifer Darwin Núñez am Bein, der den Gastgebern zu allem Überfluss zusätzlich einen Elfmeter einbrachte, den Alexis Mac Allister zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Ederson blieb danach noch kurzzeitig auf dem Platz, musste aber schließlich nach 56 Minuten aufgrund zu großer Schmerzen durch Ersatzkeeper Stefan Ortega ersetzt werden.

Ederson droht damit auch das wichtige Spiel gegen den FC Arsenal am 31. März zu verpassen. Ortega wird im Viertelfinale des FA Cups gegen Newcastle am kommenden Samstag einspringen müssen - und auch die Ligaspiele gegen Aston Villa (3. April) und Crystal Palace (6. April) könnten für Ederson zu früh kommen. Sogar beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am 9./10. April könnte der Brasilianer fehlen.

Ersatzmann Ortega zeigte nach seiner Einwechslung gegen Liverpool allerdings eine starke Leistung und vereitelte unter anderem eine gefährliche Chance durch Núñez. "Er ist ein unglaublicher Keeper. Es ist gar nicht so einfach, in dieser Phase ins Spiel zu kommen. Wie er gespielt hat, wie er gerettet hat, das waren intelligente Paraden. Ein großes Lob an Stefan, dass er in einer so schwierigen Situation von der Bank gekommen ist und bereit war", lobte Teamkollege John Stones.

City-Trainer Pep Guardiola muss im Kampf um das zweite Triple in Folge also vorerst auf seine Nummer eins verzichten. Die Skyblues empfangen am Samstag Newcastle im FA-Cup-Viertelfinale, bevor der Klubfußball für die Länderspielpause pausiert.