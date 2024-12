Vereinslos nach Vertragsende in Liverpool: Thiago Alcántara angeblich vor Karriereende

Thiago Alcántara beendet offenbar seine Karriere als Fußballer. Das will Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren haben.

Demnach soll der Spanier seine Entscheidung getroffen haben, aber zugleich bereit sein, ein neues Kapitel innerhalb des Fußball aufzuschlagen. Eine Bestätigung seitens des Spielers gab es noch nicht.

Thiagos Vertrag beim FC Liverpool wurde zuletzt nicht mehr verlängert. Den 33-Jährigen plagten an der Anfield Road immer wieder Verletzungen. In der vergangenen Saison machten ihm Hüft- und Muskelbeschwerden einen Strich durch die Rechnung. So kam er für das Team von Trainer Jürgen Klopp lediglich zu einem Kurzeinsatz.

Der Mittelfeldspieler spielte in seiner Laufbahn für den FC Barcelona, den FC Bayern München und die Reds. Für die Katalanen, für die er bereits in der Jugend kickte, erzielte er elf Tore und brachte es auf 20 Vorlagen in 100 Pflichtspielen.

Nach insgesamt acht Jahren zog es ihn von Barça zum deutschen Rekordmeister, der eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro für ihn bezahlte. Dort absolvierte Thiago 235 Pflichtspiele, in denen ihm 31 Treffer und 37 Vorlagen gelangen.

Für Liverpool, wohin er 2020 für 22 Millionen Euro wechselte, kam Thiago 98-mal zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Auch für Spaniens Nationalmannschaft war Thiago aktiv. In 46 Länderspielen kam er auf zwei Tore. 2011 und 2013 wurde er mit den Iberern U21-Europameister.

Zweimal gewann Thiago die Champions League: 2011 mit Barcelona und 2020 mit Bayern. In München feierte er in jedem seiner sieben Jahre die deutsche Meisterschaft, zudem gewann er viermal den DFB-Pokal. Vier Meistertitel holte er bereits bei Barça.