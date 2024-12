Am 3. Gruppenspieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel. Doch wer zeigt / überträgt die Europapokalb...

Am 3. Gruppenspieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel. Doch wer zeigt / überträgt die Europapokalbegegnung heute live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Union Berlin bekommt es am heutigen Dienstag, den 24. Oktober, in der Champions League mit dem SSC Neapel zu tun. Die Partie in der Gruppe C wird um 21.00 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen.

Union Berlin durchläuft aktuell eine sehr schwierige Phase. Die vergangenen acht Pflichtspiele haben die Unioner allesamt verloren. Den letzten Sieg für die Köpenicker gab es Ende August am 2. Bundesligaspieltag gegen Darmstadt 98. Durch die anhaltende Pleitenserie wird auch die Kritik an Trainer Urs Fischer immer lauter. Und auch am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart zeigte Union Berlin keine Leistungssteigerung. Gegen die Stuttgarter kamen die Berliner mit 0:3 unter die Räder.

In der Champions League wartet Union Berlin ebenfalls auf ein Erfolgserlebnis. Mit null Punkten hat die Mannschaft von Urs Fischer aktuell die Rote Laterne in der Gruppe C inne. Wie läuft es heute gegen den SSC Neapel, die mit drei Punkten auf dem zweiten Tabellenrang liegen?

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: Union Berlin vs. SSC Neapel

Union Berlin vs. SSC Neapel Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Union Berlin und dem SCC Neapel seht Ihr heute live und exklusiv auf DAZN. Der Sender überträgt das Champions-League-Spiel auf DAZN 1 ab 20.45 Uhr im Pay-TV. So sieht das DAZN-Team am Abend aus:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Tim Borowski

Tim Borowski Reporter: Max Siebald

Im Livestream zeigt DAZN die Begegnung schon ab 20.30 Uhr. Diesen findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser. Dort findet Ihr auch die Champions-League-Konferenz am Abend, die Ihr alternativ im TV auf DAZN 2 sehen könnt.

Mit DAZN Unlimited seht Ihr das Champions-League-Duell heute live und in voller Länge. DAZN bietet Euch mitDAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen zwei weiteren Abo-Pakten, mit diesen könnt Ihr die Champions League jedoch nicht verfolgen. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Pakten haben wir für Euch hier zusammengefasst.

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellung

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens SSC Neapel: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Begegnung zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Champions-League-Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 3. Spieltag: Die Gruppe C im Überblick