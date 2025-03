Union vs. FC Bayern heißt es am 26. Spieltag der Bundesliga. Wir versorgen Euch mit den Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Union Berlin empfängt am heutigen Samstag, dem 15. März, den FC Bayern im Stadion An der Alten Försterei. Ab 15.30 Uhr rollt dort der Ball.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Die Samstagsspiele in der Bundesliga laufen auch in diesem Jahr wieder allesamt bei Sky. Den Sender könnt Ihr sowohl im Pay-TV als auch im Stream über SkyGo und WOW empfangen - alle Optionen sind an ein Abonnement geknüpft.

Ab 14 Uhr könnt Ihr Euch auf auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 mit dem Countdown auf den Spieltag einstimmen, eine Viertelstunde vor Anpfiff beginnt dort die Berichterstattung zum Einzelspiel mit Kommentator Kai Dittmann. Alternativ findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenzschaltung.

SPOX wird die Partie live tickern, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst:

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr den Ticker inklusive Aufstellungen bei uns auf der Website.

Union Berlin vs. FC Bayern München heute live sehen: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Haberer, Tousart - Ilic, Hollerbach

Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Haberer, Tousart - Ilic, Hollerbach FC Bayern München: Urbig - Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

Union Berlin vs. FC Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München

1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: Sa., 15. März 2025

Sa., 15. März 2025 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Stadion An der Alten Försterei (Berlin) TV & Livestream: Sky, SkyGo/WOW

Sky, SkyGo/WOW Liveticker: SPOX

