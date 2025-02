TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim trifft heute in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

Zum Abschluss des 23. Bundesligaspieltags kommt es am heutigen Sonntag, den 23. Februar, zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream:

DAZN zeigt sich heute für die Übertragung der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart zuständig. Auf DAZN 2 könnt Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 19.00 Uhr verfolgen. So sieht das DAZN-Team am Abend aus:

Moderator: Benni Zander

Benni Zander Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Als DAZN-Kunden könnt Ihr das Bundesligaspiel zudem live und vollumfänglich im Livestream sehen. In der DAZN-App und auf der DAZN-Website findet Ihr den Livestream des Pay-TV-Senders.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 23. Februar

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV & Livestream: DAZN

