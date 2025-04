Trotz Korb im Sommer: BVB erhält wohl zweite Chance bei Barcas Abwehrtalent

Nachdem im Sommer ein Transfer nicht klappte und Mikayil Faye stattdessen zum FC Barcelona nach Spanien wechselte, soll Borussia Dortmund möglicherweise eine zweite Chance beim Innenverteidiger-Talent bekommen. Das berichtet die spanische Sport-Zeitung Mundo Deportivo.

Demnach beobachten die Westfalen weiterhin die Situation rund um den 19-Jährigen. Ein Transfer des Spielers im Sommer nach Dortmund könnte dem Bericht zufolge auch aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten von Barca ein Thema werden.

Faye hat in der zweiten Mannschaft der Katalanen mit guten Leistungen weitere Interessenten auf den Plan gerufen. So sollen bereits im Winter RC Lens und Eintracht Frankfurt am Senegalesen interessiert gewesen sein, sich jedoch eine Absage von Barca eingehandelt haben.

Neben Dortmund positionieren sich für einen Wechsel im Sommer neben Lens auch der FC Arsenal, OSC Lille und OGC Nizza. Nachdem Barcelona zuletzt ein Angebot über neun bis zehn Millionen Euro ablehnte, ist davon auszugehen, dass die Spanier für Faye eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich sehen möchten.

Faye ging im Sommer für 2,2 Millionen Euro vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija nach Barcelona. Seitdem absolvierte er in der zweiten Mannschaft 21 Spiele, die er allesamt in der Startelf stehend bestritt und in denen ihm zwei Treffer gelangen. Faye kassierte allerdings auch bereits eine Gelb-Rote sowie eine Rote Karte.

Für die U17 des Senegal kam der Abwehrspieler in zehn Länderspielen zum Einsatz.