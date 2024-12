Trotz Einigung mit Transferziel: Real Sociedad sendet Ansage an FC Arsenal

Seit langer Zeit hat der englische Verein FC Arsenal Interesse an Mittelfeldspieler Mikel Merino von Real Sociedad aus Spanien. Nun hat der Präsident des Traditionsklubs aus der Primera Division klare Bedingungen für einen Wechsel des ehemaligen Dortmunders genannt.

Jokin Aperribay wird von Transfer-Experte Fabrizio Romano wie folgt zitiert: "Wir werden mit Arsenal sprechen und die Interessen von Real Sociedad vertreten. Wenn wir der Meinung sind, dass das Angebot gut ist, werden wir Ja sagen. Wir kennen die Wünsche von Merino, deshalb haben wir beschlossen, ihn zum Liga-Auftakt nicht in den Kader zu nehmen."

Zuletzt hieß es in einem Bericht des spanischen Portals Relevo, dass der Premier-League-Klub aus London kurz davor stehe, sich mit Merino zu verstärken. Demnach haben sich die Gunners mit dem Verein aus Donostia-San Sebastián auf eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen für den Mittelfeldspieler geeinigt.

Merino wäre nach David Raya und Riccardo Calafiori der dritte Sommertransfer von Arsenal. Der 28-Jährige spielte bereits auf der Insel, 25 Pflichtspiele riss er einst für Newcastle United ab. Dorthin war er vom BVB aus gewechselt. Merino war damals einer der Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel, konnte sich aber zu keinem Zeitpunkt in Dortmund durchsetzen und bestritt lediglich neun Pflichtspiele für die Borussia.