Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream

Wer überträgt das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und VfB Stuttgart?

Am heutigen Sonntag, den 12. Januar 2025, empfängt der FC Augsburg den VfB Stuttgart in der Augsburger WWK Arena. Der Ball der letzten Begegnung des 16. Spieltages in der Bundesliga rollt um 17:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Wie gewohnt werden die Sonntagspartien der Bundesliga bei DAZN gezeigt. Voraussetzung für DAZN ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Im Free-TV wird die Partie nicht laufen. Dies gilt ebenfalls für die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart.

Beginn der Übertragung mitsamt Vorberichterstattung ist um 17 Uhr. Als Moderator ist Tobi Wahnschaffe vor Ort. Die Partie werden Kommentator Uli Hebel und Experte Benny Lauth am Mikrofon für Euch begleiten.

Augsburg vs VfB Stuttgart: Liveticker bei SPOX

Ihr könnt die Begegnung nicht live im TV Und Livestream verfolgen, wollt aber trotzdem keine spannende Aktion verpassen? Dann ist der ausführliche Liveticker von SPOX genau richtig für Euch!

Hier geht’s zum Liveticker des Bundesliga-Duells zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart.

Augsburg vs VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 16

Datum: 12.01.2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: WWK Arena (Augsburg)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Augsburg vs VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle