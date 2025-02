SV Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Der SV Werder Bremen empfängt heute um 15.30 Uhr im heimischen Weserstadion die TSG Hoffenheim. Wo Ihr die Partie sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, 16. Februar, empfängt Werder Bremen um 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim. Gespielt wird in Bremen im Weserstadion. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen einstecken, Werder verlor gegen den Spitzenreiter aus München und Hoffenheim ging gegen Union Berlin mit 0:4 unter. Die Heimmannschaft von Trainer Ole Werner steckt noch mitten im Kampf um die internationalen Plätze, muss aber dringend Punkten. Die Gäste um Coach Christian Ilzer brauchen auch dringend Zähler, aber um nicht noch weiter in Abstiegsgefahr zu raten.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Werder Bremen vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream:

Die Sonntagsspiele der Bundesliga findet Ihr nur bei DAZN. Im linearen TV läuft die Partie auf DAZN 2, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App oder auf der Website.

Die Vorberichte starten eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 15 Uhr. Kommentator ist Nico Seepe, an seiner Seite ist Tobias Schweinsteiger als Experte. Die Moderation übernimmt Daniel Herzog, als Reporter ist Tobi Wahnschaffe vor Ort.

Werder Bremen vs. Hoffenheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 16. Februar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Weserstadion, Bremen

TV & Livestream: DAZN

Werder Bremen vs. Hoffenheim heute live: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag