Der SV Waldhof Mannheim empfängt heute in der 3. Liga die Reservemannschaft von Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Auch in der 3. Liga wird am heutigen Freitag (20. Oktober) wieder der Spielbetrieb aufgenommen. Dabei wird der 12. Spieltag mit dem Duell zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Borussia Dortmund II eröffnet. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr, als Spielstätte dient dabei das Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

SV Waldhof Mannheim vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Es werden zwei Möglichkeiten geboten, um die Partie zwischen Mannheim und BVB II von Anpfiff bis Schlusspfiff live zu verfolgen. Dieser Aufgabe haben sich MagentaSport und OneFootball angenommen. Unterschiede zwischen den beiden Anbietern gibt es in der Art des Zuganges. Während bei OneFootball das Kaufen des Einzelspiels völlig genügt, ist für MagentaSport ein Abonnement fällig.

Dabei können die, die Telekom-Kunden sind, das Angebot von MagentaSport kostengünstiger nutzen, nämlich entweder für 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 12,95 im Monatsabo. Dagegen müssen Nicht-Kunden entweder 12,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo hinblättern.

Der Start der Vorberichte ist für 18.30 Uhr angesetzt, ab diesem Zeitpunkt begleitet Euch folgendes Trio durch die Übertragung:

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Konstantin Klostermann

Konstantin Klostermann Experte: Martin Lanig

SV Waldhof Mannheim vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem lässt sich die Begegnung auch via Liveticker verfolgen, den SPOX auf der Website anbietet. Somit verpasst Ihr nichts vom Geschehen in Mannheim.

Hier geht es zum Liveticker Waldhof Mannheim vs. BVB II.

SV Waldhof Mannheim vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Waldhof Mannheim: Bartels - Albenas, Riedel, Karbstein, Jans - Rieckmann, Lockl - Arase, Taz, Gouras - C. Herrmann

Bartels - Albenas, Riedel, Karbstein, Jans - Rieckmann, Lockl - Arase, Taz, Gouras - C. Herrmann BVB II: Lotka - P. Göbel, Papadopoulos, Blank, Guille Bueno - Eberwein, Azhil, Pohlmann - Hettwer, Nischalke, Michel

SV Waldhof Mannheim vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: SV Waldhof Mannheim vs. Borussia Dortmund II

SV Waldhof Mannheim vs. Borussia Dortmund II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 12

12 Datum: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Carl-Benz-Stadion (Mannheim) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag