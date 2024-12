Spieler von Bayer 04 Leverkusen stoßen zum DFB-Team: Kader von Julian Nagelsmann füllt sich

Der Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann füllt sich: Am Mittwochabend trafen auch die Doublesieger Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah von Bayer Leverkusen im EM-Trainingslager im Weimarer Land ein. Wenige Stunden zuvor war bereits Kapitän Ilkay Gündogan zum Team gestoßen.

Das Bayer-Trio hatte am vergangenen Samstag noch das DFB-Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen (1:0) und durfte danach noch ein paar Tage entspannen.

Damit fehlen Nagelsmann noch fünf Spieler. Torhüter Marc-Andre ter Stegen wird am Montag erwartet, die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sollen am Dienstag kommen. Am Freitag reist die DFB-Auswahl mit dem Zug nach Herzogenaurach zu Partner adidas.